En Côte d’Ivoire, le vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a procédé ce vendredi 30 août 2024 à l’inauguration de la phase 2 de l’échangeur de l’amitié ivoiro-japonaise. Une initiative qui vise à assurer la circulation des personnes et des biens.

Côte d’Ivoire : l’échangeur de l’amitié ivoiro-japonaise inauguré



Baptisé « Échangeur Shinzo Abe », cet ouvrage d’art, d’une longueur de 760 mètres et d’une hauteur de 20 mètres, enjambe le carrefour « Solibra » et relie Marcory à Treichville. Ce projet ambitieux, financé à hauteur de plus de 28 milliards de FCFA, s’inscrit dans une volonté gouvernementale de moderniser les infrastructures routières ivoiriennes et de fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan.

En effet, l’échangeur de l’amitié ivoiro-japonaise permettra d’améliorer significativement la mobilité des personnes et des biens, de renforcer la compétitivité de l’économie ivoirienne et d’attirer davantage d’investissements. Selon le vice-président Tiémoko Meyliet Koné, cette réalisation majeure s’inscrit dans la continuité des efforts du président Alassane Ouattara visant à faire de la Côte d’Ivoire un hub économique régional.

« L’avènement de la ligne 1 du métro, la mise en exploitation du BRT et le développement du transport lagunaire viendront compléter ces aménagements pour fluidifier totalement la circulation dans le Grand Abidjan« , a-t-il souligné.

Par ailleurs, cette action du gouvernement ivoirien démontre sa détermination à apporter des solutions durables aux défis de la mobilité urbaine. En réalité, plus de 1 000 milliards de FCFA ont été décaissés dans les infrastructures routières du district d’Abidjan.