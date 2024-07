En Côte d’Ivoire, les agents de la direction générale des Impôts ne vont plus observer les trois jours de grève comme annoncé il y a quelques jours. Les responsables de la Fédération des syndicats de la direction générale des Impôts (FESY-DGI) ont décidé de la levée du mot d’ordre de grève lundi 2 juillet dernier.

La Fédération des syndicats de la DGI suspend la motion de grève en Côte d’Ivoire

Annoncée pour les 31 juillet, 1er et 2 août 2024, la grève des agents de la direction générale des Impôts (DGI) n’aura plus lieu. Réunis en assemblée générale lundi 29 juillet, les responsables de la Fédération des syndicats de la DGI (Fesy – DGI) de Côte d’Ivoire ont décidé de surseoir au mouvement de débrayage. Cette nouvelle décision a été prise suite aux différentes négociations avec d’abord le directeur général des impôts, ensuite le ministre des Finances et du Budget et enfin avec le ministère d’État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration, où les questions nécessitant des réponses à court terme ont été réglées.

Dans la déclaration de levée de la motion de grève, on note plusieurs réglées avec les autorités, à savoir :

l’adoption d’un calendrier d’apurement des arriérés dus à la MADGI;

rétablissement du partenariat entre la MADGI et les prestataires de santé ;

déblocage effectif du processus de nomination aux postes de sous-directeurs, fondés, receveurs et chefs de services ;

suppression du forfait appliqué aux anciens contractuels ;

paiement à bonne date des émoluments.

« En ce qui concerne les épineuses questions liées à la réforme de la MADGI et à l’application efficiente du profil de carrière, un accord a été trouvé entre les parties sous l’égide du ministère des Finances et du Budget et du ministère d’État, ministre de la Fonction Publique et de la modernisation de l’Administration », a fait savoir Zéréyé Zedou Narcisse, porte-parole et président en exercice de la FESY-DGI, dans sa déclaration.

Eu égard à ces avancées notables, les agents de la DGI de la Côte d’Ivoire ont donc décidé de la levée du mot d’ordre de grève des mercredi 31 juillet, jeudi 1er et vendredi 02 août 2024.