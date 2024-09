Face aux populations de Yopougon, Adama Bictogo donne le ton de la mobilisation en vue de la présidentielle de 2025. Coordonnateur principal du RHDP à Yopougon, il a demandé aux militants du parti de se mettre en ordre de bataille pour la victoire.

Présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire : Adama Bictogo invite les militants du RHDP à se tenir prêts

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, sonne la mobilisation des militants du RHDP. Il a débuté sa mission à Yopougon, où il coordonne les actions du parti au pouvoir. Pour le chef du parlement, « la récréation est terminée » et chacun doit se mettre au travail pour une victoire écrasante à la présidentielle de 2025.

L’heure de la récréation est terminée. Dites à tous ceux qui veulent l’entendre que c’est le moment de l’échauffement avant le début du match, l’entrée en matière avant de passer aux choses. Adama Bictogo

Avec une voix imposante et résonnante, l’acteur politique a vanté ses mérites, se présentant comme le meilleur émissaire d’Alassane Ouattara. « La récréation est terminée. C’est pour cela que je suis moi-même en charge de la mobilisation. Où qu’il (Alassane Ouattara) se trouve, il sait qu’il peut dormir tranquille, parce que je m’appelle Bictogo Adama. La politique ne se fait ni dans les bureaux ni sur les ordinateurs. La politique, c’est parler avec vous, c’est être avec vous », a-t-il martelé.

À moins de 15 mois de la présidentielle, Adama Bictogo a rencontré en branle la machine du RHDP pour assurer la victoire du président sortant pour un quatrième mandat. C’est un avertissement clair aux adversaires d’Alassane Ouattara, qui tardent à prendre position et hésitent à se lancer sur le terrain.

Au RHDP, la candidature d’Alassane Ouattara ne fait plus de doute. Les militants et sympathisants sont déjà psychologiquement préparés à cette éventualité. Ils attendent simplement une confirmation officielle et publique du chef de l’État pour renforcer cette perception presque évidente.

Bictogo est clairement l’un des présidentiables sérieux de cette échéance électorale, mais est-il intéressé ? Pour l’instant, Adama Bictogo n’a exprimé aucun intérêt pour le fauteuil présidentiel. Il fait d’ailleurs partie des premiers soutiens à avoir suscité la candidature d’Alassane Ouattara pour un quatrième mandat. Pour lui, Ouattara est le candidat naturel du RHDP.