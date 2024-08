La Team Paiya et Tamsir ont séduit les mélomanes du monde entier avec le succès fou de la chanson ‘’Coup du Marteau’’, à la faveur de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Après avoir glané un Disque d’Or et s’apprête à offrir un concert le samedi 3 août prochain à l’espace Laguna de la Riviera Golf, la bande est allée présenter leur trophée à la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara et l’inviter à leur spectacle.

La Team Paiya présente son Disque d’Or à la Première Dame Dominique Ouattara

Zagba le Requin et ses amis de la Team Paiya ainsi que Ste Milano ont rendez-vous avec les mélomanes ivoiriens le samedi 3 août à l’espace Laguna de la Riviera Golf non loin du 3ème pont pour un grand concert inoubliable. La joyeuse bande avec Tamsir ont hypnotisé la planète lors de la Can 2023 avec leur tube ‘’Coup du Marteau’’. Cette chanson à succès a même été auréolée d’un Disque d’Or en France.

Depuis qu’ils ont reçu cette récompense internationale, la Team Paiya avait vraiment à cœur de présenter le trophée à la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara. Et justement, ils ont fait d’une pierre deux coups le mercredi 31 juillet en allant rencontrer l’épouse du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara à son cabinet pour lui présenter leur Disque d’Or.

Par ailleurs, l’occasion était aussi pour la délégation composée de Landry Yezia (promoteur de spectacle), de Zagba le Requin, Kommander Samo Samo, Noukou Loba, Toumaléwé et Tazboy d’informer et à d’inviter l’épouse du Chef de l’Etat à leur concert. ‘’Nous sommes venus présenter le fruit de nos efforts à la Première dame parce qu’elle nous a toujours tendu la main et nous a donné des opportunités quand elle le pouvait. Nous sommes venus également lui remettre une invitation pour notre concert qui sera un bilan de tout ce qui s’est passé depuis la CAN 2023. C’est notre maman. C’est la maman de toute la Côte d’Ivoire’’, fait savoir Zagba le Requin.

De son côté, la Première Dame, Dominique Ouattara s’est réjouie de la visite de la Team Paiya. ‘’Ces artistes émérites sont venus me présenter les disques d’or qu’ils ont obtenus grâce au tube planétaire : ‘’Le Coup du Marteau’’, qui les a propulsés au-devant de la scène musicale à l’occasion de la CAN 2023. Lors de cette rencontre chaleureuse, ils m’ont également informée de leur prochain concert, prévu le 03 août 2024 à l’espace Laguna à Cocody et m’ont gentiment invitée à y assister. Toutes mes félicitations à la Team Paiya pour leur immense succès. Nous sommes très fiers d’eux’’, se félicite-t-elle.