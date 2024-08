Même après les excuses à l’endroit de leurs fans suite à l’échec du samedi dernier, la Team Paiya compte se racheter. Le groupe musical va tenir un concert gratuit dénommé « la Remontada’ ».

Team Paiya, « la Remontada » pour se faire totalement pardonner

Samedi 3 août dernier à l’espace Laguna à Cocody, c’était l’échec cuisant pour la Team Paiya. Si le groupe s’est excusé grâce au truchement de Zagba le Requin, la Team Paiya veut se racheter. Il est en effet prévu un concert gratuit dénommé « la Remontada ». Le concert aura lieu le 18 août prochain au Palais de la culture Bernard Dadié de Treichville.

Ce jeudi, à travers une vidéo, Zagba le requin et ses amis de la Team Paiya ont encore une fois exprimé leur regret à l’endroit des fans qui ont été victimes de vols : « On sait qu’on vous bousculés et maltraités’’ a entamé Samo Samo. A sa suite, Zagba ne dira autre chose. Il reconnaîtra que les choses ont été ‘’mal faites’’. Quant à Doupi Papillon, il a sollicité l’indulgence de leur public car ‘’tout ce qu’on peut demander, c’est pardon ».

Les mots ne suffiront pas assez. Il faudra donc mettre le parquet le 18 août pour cet autre show. On l’espère que la Team Paiya saura tirer des leçons des erreurs du 3 août 2024.