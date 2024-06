8 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Il s’est plus révélé aux nombreux cinéphiles ivoiriens à travers des films. Aujourd’hui, l’acteur ivoirien, Landry Gnamba vient d’ajouter une autre corde à son arc : La musique. Il a sorti depuis quelques jours une belle chanson d’amour intitulée ‘’Pardonne-moi’’.

L’acteur Landry Gnamba s’installe dans la musique

Les nombreux téléspectateurs africains et principalement ivoiriens connaissent plus le jeu de rôle formidable de l’acteur ivoirien, Landry Gnamba. Il a tourné et continue de tourner sa bosse dans plusieurs films où il a incarné des premiers et seconds rôle à savoir ‘’Class’A’’ (2006-2008), ‘’Bakashita’’ (2013), ‘’Kamissa’’ (2017), ‘’Le Sacrément du Mariage de Malibu’’ (2012), ‘’La prostituée’’ (2020), ‘’Brouteur.com’’ (2011-2017), ‘’Fournaise’’ (2017), ‘’Yelo Peppe’’ (2018), ‘’Les Larmes de l’amour’’ (2018), ‘’Melody, la victoire en chansons’’ (2018), ‘’Assinie’’ (2019), ‘’Derrière l’eau’’ (2019), ‘’En couple’’ (2020), ‘’Un Homme À Marier saison 1’’ (2021), ‘’Le choix du coeur’’ (2022), ‘’La Bataille des chéries’’ (2023), ‘’Amitié 2.0’’ (2024), etc.

Mais, les mélomanes ivoiriens vont assurément apprécier l’acteur devenu aujourd’hui artiste-chanteur. C’est une passion enfouie en lui depuis bien longtemps qu’il a décidé à présent d’explorer. Dans cette nouvelle casquette musicale, le célèbre comédien ivoirien né il y a 45 ans à Ivry-sur-Seine dans la région parisienne en France, se fait appeler désormais Mister Dry qui est simplement le diminutif de son prénom Landry. L’acteur-chanteur a sorti depuis quelques jours un single intitulé ‘’Pardonne-moi’’, depuis disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal.

En attendant de mettre à disposition également le clip des différentes chaînes de télévisions ivoiriennes et évidemment disponible sur YouTube, ‘’Pardonne-moi’’, est une chanson d’amour bien entraînante et envoûtante dans une mélodie langoureuse sous la cadence rythmique RNB. D’ailleurs, Mister Dry s’adresse à une certaine Ashley et surtout à Gina dans la chanson à qui il fait du mal et pour ce faire, il l’avoue aimer et lui demande pardon. ‘’Pardonne-moi pour tous mes ratés, loupés/Je saurai me rattraper/Pardonne-moi pour tous mes ratés, loupés/Je saurai me corriger/Les erreurs que l’on fait nous enseignent la vie/J’ose crois que c’est votre avis aussi/Les larmes inondent mon coeur comme l’encre sur ma feuille/J’ai perdu tout honneur/Cette fois-ci, j’ai franchi le seuil/Pardonne-moi ne m’fait pas saigner!/Je pensais te mentir alors que je me mentais aussi/Baby Ashley, pardonne-moi, sorry!/Je lève la main droite : Je le jure !/Plus jamais je ne poserai des actes aussi moches/Je ne serai plus gauche/Pardonne-moi Gina/ Je ne t’avais pas tout dit/Maintenant, tu le sais Gna, je t’aime Gina, tu es à moi…’’, voici les quelques paroles de cette chanson.