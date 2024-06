7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’animatrice et chroniqueuse de l’émission ‘’Peopl’Emik’’ à La 3 (Groupe RTI), Marie-Dominique Kacou est décédée dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai d’une crise cardiaque. Le programme de ses obsèques est à présent connu.

Le programme des obsèques de Marie-Dominique Kacou arrêté finalement

La disparition brusque il y a un mois de la belle animatrice et chroniqueuse de l’émission ‘’Peopl’Emik’’ à La 3 (Groupe RTI), Marie-Dominique Kacou n’a pas encore atténué la grande douleur qui étreint sa famille biologique et professionnelle. Celle qui est à l’en croire à son domicile d’un arrêt cardiaque manque terriblement au monde de l’audiovisuel ivoirien en particulier à ses collègues de La 3.

Aujourd’hui, l’heure du voyage sans retour est désormais arrivée pour celle que ses intimes appellent affectueusement MDK. Sa famille, ses amis, collègues et connaissances vont dans les semaines à venir honorer sa mémoire à travers ses obsèques dont le programme officiel a été finalement établi.

Déjà, à partir du mercredi 19 au jeudi 20 juin prochain de 18h à 20h30, c’est un ballet de personnalités de l’audiovisuel en Côte d’Ivoire et de ses amis qui vont aller leur condoléances au domicile de la famille sis au quartier Artisanal (Carrefour antenne) dans la commune de Grand-Bassam. Ensuite, le lendemain, une veillée religieuse et traditionnelle sera organisée au complexe IRMA à Grand-Bassam de 20h jusqu’à l’aube. Puis, du samedi 22 au mardi 25 juin prochain, au domicile de la défunte dans la commune de Cocody au quartier d’Angré (SICOGI-Ilot B-Villa N°299), une autre présentation des condoléances de 17h à 20h30 sera effectuée.

Après tout cela, deux veillées religieuses, artistiques et traditionnelles seront organisées respectivement le mercredi 26 juin prochain à la paroisse Saint Ambroise Ma Vigne à Angré de 20h à 21h30 et le vendredi 28 juin prochain au stade d’Angré de 20h à l’aube pour rendre hommage à l’animatrice. L’étape de la levée de corps de la défunte sera effectuée le samedi 29 juin prochain de 7h30 à 9h30 à IVOSEP de Treichville suivie du transfert à Grand-Bassam. L’adieu à Marie-Dominique Kacou se fera au cimetière de Grand-Bassam après une messe de requiem de 10h30 à 11h30 à la paroisse Cœur Immaculée de Grand-Bassam. Et, finalement une messe d’action de grâce va être célébrée le dimanche 30 juin de 9h à 11h30 à la paroisse Saint Ambroise Ma Vigne d’Angré dans la commune de Cocody.