En fin de mission en Côte d’Ivoire, l’ambassadeur d’Espagne a fait ses adieux au président Alassane Ouattara. C’était au cours d’une audience ce mercredi au palais de la présidence à Abidjan.

Diplomatie : fin de mission pour l’ambassadeur d’Espagne en Côte d’Ivoire

Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur d’Espagne en Côte d’Ivoire a été reçu en audience ce mercredi 31 juillet. Au terme de sa mission en terre ivoirienne, le diplomate espagnol est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara.

Rafael Soriano Ortiz a salué la stabilité politique, la cohésion nationale et les performances économiques de la Côte d’Ivoire et a souhaité le renforcement des relations économiques et commerciales entre la Côte d’Ivoire et l’Espagne pour les hisser au niveau des potentialités des deux pays.