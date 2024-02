Maurice Bandaman, ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, est désormais membre de l’ASCAD (Académie des sciences, des arts, des cultures d’Afrique et des diasporas).

Côte d’Ivoire : Maurice Bandaman, nouveau membre de l’ASCAD

L’ambassadeur de la Côte d’Ivoire en France vient d’intégrer l’ASCAD. En effet, Maurice Kouakou Bandaman rejoint l’Académie des sciences, des arts, des cultures d’Afrique et des diasporas et devra occuper le fauteuil de Bernard Dadié, décédé en 2019. Le diplomate représentera ainsi le domaine des Lettres et sciences humaines au sein de l’académie.

Écrivain dramaturge, poète et romancier, Maurice Bandaman a vu le jour le 19 avril 1962 en Côte d’Ivoire, notamment à Toumodi. Ancien président de l’Association des écrivains de Côte d’Ivoire, l’homme est lauréat du Grand prix littéraire d’Afrique noire en 1993.

L’ancien ministre de la Culture est l’auteur de Le fils de la femme mâle (roman), Même au paradis, on pleure quelquefois (roman), Au nom de la terre (théâtre), La bible et le fusil (roman).

Créée le 1er décembre 2003, l’ASCAD regroupe des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des artistes, des créateurs et des inventeurs dont les œuvres honorent la civilisation africaine et participent au développement socio-économique, ainsi qu’au rayonnement de la Cote d’ivoire, de l’Afrique et des diasporas africaines.

Ses domaines de compétences sont les sciences exactes (mathématiques, sciences physiques), les sciences naturelles (agronomie, médecine, odonto-stomatologie, pharmacie, science de la vie et de terre), lesLettre et science humaines (littérature, philosophie, histoire, géographie, psychologie, science de l’éducation, linguistique, anthropologie, sociologie, langues, lesSciences sociales (sciences juridiques et politiques, sciences économiques et de gestion) et les arts et culture (peinture, théâtre, sculpture, chorégraphie, cinéma , action culture, patrimoine, disciplines réflexives.