L’ Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) a fixé les nouvelles modalités applicables aux offres de services téléphoniques.

Côte d’ivoire : l’ARTCI met à jour les règes pour les offres de téléphonie mobile

Dans un communiqué publié lundi, l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) a pris deux décisions relatives aux offres de services sur le marché de détail qui prendront effet à compter du 16 septembre 2024. A cet effet, ces décisions abrogent « la décision N°2023-0834 et fixe les nouvelles modalités applicables aux offres de services téléphoniques».

Selon le communiqué, la première décision N°2024-1097 du Conseil de régulation de l’ARTCI porte sur l’abrogation de la décision N°2023-0834 en date du 12 janvier 2023 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile.

L’ARTCI invite les opérateurs, à «d’une part conserver le stock des avantages acquis par leurs clients avant la prise de la décision d’abrogation, et d’autre part, les clients ont le droit d’utiliser jusqu’au 31 mars 2025, les avantages acquis avant la décision d’abrogation». Par ailleurs, en fixant une nouvelle modalité, le conseil de régulation de l’ARTCI informe que « la nouvelle décision renforce l’obligation d’informations et de transparence des opérateurs dans la fourniture de leurs offres de services mises sur le marché, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur».

Communiqué