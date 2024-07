8 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les hommages continuent d’affluer sur la toile après le décès soudain du Gros Bedel. Au cours de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI, le mercredi 3 juillet, l’ex-membre du groupe Force One, Yann Amani est revenu sur les circonstances de sa disparition.

Yann Amani (Ex-Force One) : ‘’Gros Bedel m’a dit qu’il avait une infection pulmonaire’’

Les hommes et femmes du showbiz ainsi que les médias en Côte d’Ivoire continuent de pleurer la disparition brutale du producteur-manager et propriétaire de boîtes de nuit dans le District d’Abidjan, le Gros Bedel. A l’annonce de son décès dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 juillet, de nombreux messages de condoléances et d’hommage ont inondé la toile à l’endroit du défunt homme du showbiz. Une émission spéciale sur les antennes de Life TV lui a été consacrée le mardi 2 juillet par Willy Dumbo dans son programme ‘’Willy à Midi’’.

Sur une autre chaîne privée ivoirienne à l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI le mercredi 3 juillet, des proches du Gros Bedel comme les artistes de l’ex-groupe Force One à savoir JM et Yann Amani ainsi Chico Lacoste et l’un de ses collaborateurs étaient sur le plateau pour parler de l’homme. Prenant la parole, l’ex-membre du duo musical Force One, Yann Amani a fait savoir qu’il auprès du Gros Bedel le jour de son décès puisqu’il vivait avec lui depuis toujours en Zone 4 dans la commune de Marcory.

Le chanteur est revenu dans les moindres détails sur les circonstances de sa mort brutale. ‘’Avant que nous allions à l’hôpital, son mal avait commencé depuis environ une semaine. Il avait de la fièvre, du paludisme, des symptômes habituels étant donné qu’il bougeait beaucoup. La semaine dernière, quand je lui ai demandé ce qu’il avait, il m’a dit que c’était de la fatigue et du paludisme, car il ne se reposait pas assez. Je lui ai donc conseillé de se reposer. Dimanche (NDLR : 30 juin), il a frappé à ma porte et a demandé que nous allions à la clinique pour faire des examens et un bilan de santé car il n’arrivait pas à bien respirer, comme si son cœur avait un problème. Nous sommes allés à la clinique, et après les examens, il m’a dit qu’il avait une infection pulmonaire. Son docteur lui a dit que ce n’était pas très grave mais qu’il devait beaucoup se reposer et suivre son traitement. Nous sommes donc rentrés à la maison. Il a mangé, pris ses médicaments et s’est endormi. Trois heures plus tard, il est sorti de sa chambre pour nous rejoindre, son neveu et moi, et nous avons discuté jusqu’à 4h du matin avant qu’il ne retourne dans sa chambre. Lundi (NDLR : 1er juillet) vers 11h, il m’a trouvé au salon et m’a rappelé que nous devions aller à Grand-Bassam pour saluer sa grande sœur et régler quelques affaires. Après, je suis allé dormir. Vers 14h, il a frappé à ma porte pour partir à Bassam mais a finalement décidé de me laisser dormir et est parti seul. Quand je me suis réveillé et que j’ai demandé après lui à son neveu, il était déjà parti’’, explique-t-il.

L’ex-binôme de JM de Force One a continué pour raconter : ‘’Vers 23h30, je l’ai appelé pour savoir où il était. Il m’a dit qu’il était en route et 30 minutes plus tard, il est arrivé à la maison. Vingt minutes après son arrivée, il n’était toujours pas monté. Je suis descendu immédiatement car ce n’était pas normal. À peine arrivé au rez-de-chaussée, je l’ai vu dans les escaliers. Il m’a dit qu’il devait se reposer un peu avant de continuer. Trente minutes plus tard, nous étions toujours dans les escaliers car il ne pouvait pas monter. Nous l’avons aidé un peu à monter et, arrivés au premier étage, il a demandé à se reposer encore. J’ai trouvé cela inhabituel et ai appelé les urgences.

Quand l’ambulance est arrivée et que nous étions en route vers la clinique, il m’a demandé de prendre une photo pour immortaliser ce moment, disant qu’il était un monument. J’ai refusé mais il a tellement insisté que le monsieur avec nous m’a demandé de le faire. À la clinique, il a encore dit au personnel qu’il était un monument et qu’ils devaient bien le traiter, toujours avec sa joie de vivre. Il est entré dans le bloc pendant que je remplissais des documents et malheureusement, il n’en est jamais ressorti’’. Déjà, tous les propriétaires et managers d’établissements de nuit, de restaurants et de maquis réunis au sein de plusieurs organisations dans laquelle appartenaient le Gros s’attellent à préparer ses obsèques afin de lui rendre hommage. Une rencontre a même eu lieu le mercredi 3 juillet à l’Espace l’Acoustic aux Deux-Plateaux Les Vallons dans la commune de Cocody.