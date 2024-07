La finale de l’édition 2024 du concours de beauté Awoulaba s’est déroulée le samedi 27 juillet à la salle François Lougah du Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville. Au cours de cette finale, c’est Nadège Rebecca Koukougnon, qui a été désignée Awoulaba 2024.

Nadège Rebecca Koukougnon, nouvelle Awoulaba 2024

Deux prestigieux concours de beauté sont beaucoup appréciés en Côte d’Ivoire. Il y a notamment la compétition de Miss CI et celle de Awoulaba. Bien que différent dans le fond et dans la forme, les deux concours de beauté déchaînent les passions lors de la finale. Après l’élection de Miss CI il y a un mois au Parc des expositions d’Abidjan qui a vu le sacre de Marie-Emmanuelle Diamala comme la nouvelle de beauté ivoirienne 2024, l’heure était à celle de l’Awoulaba 2024 le samedi 27 juillet à la salle François Lougah du Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville.

13 candidates, belles les unes que les autres étaient en lice pour succéder à Constance Koua Aboya. Pour l’édition 2024 de Awoulaba dont le thème est : ‘’Femme, pilier de la lutte contre la pauvreté’’, les 13 finalistes ont eu droit à trois passages (boubou, maxi et tenues traditionnelles) devant les 7 membres du jury présidé par Dr Boga Sako et les spectateurs. A l’issue des trois passages âprements disputés, c’est la candidate porteuse du numéro 12, Nadège Rebecca Koukougnon, qui a été élue Awoulaba 2024.

La victoire de la plus belle femme s’est dessinée lors des trois passages et les critères de beauté africains retenus par le Comité awoulaba Côte d’Ivoire (CACI) que dirige le président Charlemagne Zouzouko. Nadège Rebecca Koukougnon a obtenu un total de 180 points sur 210 et elle est suivie de sa 1ère Saraman, Madoussou Andréa Bamba qui a obtenu 173 points et de sa 2ème Saraman, Sandrine Zogbo Mazo, qui a obtenu 171 points.

Cependant, la présidente de cette 18ème édition du concours Awoulaba, Sylvie Fofana, a fait savoir que l’Awoulaba ‘’Bien plus qu’un concours de beauté, c’est un hommage à la force et à la résilience de la femme’’. Et de poursuivre : ‘’Ce concours n’est pas seulement la célébration de la beauté extérieure mais également la célébration de la beauté intérieure de chaque femme’’.