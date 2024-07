Le ‘’brouteur’’, qui cherche à nuire à l’image de Konnie Touré depuis le début de l’année 2024 est revenu encore à la charge vers la fin de ce mois de juillet. Il essaye d’arnaquer les abonnés de la présentatrice télé qui a lancé sa ligne d’habits pour les femmes musulmanes.

Konnie Touré : ‘’Cette page Tik-Tok qui se fait passer pour moi a désormais décidé d’arnaquer les gens en leur demandant de commander des Abaya IKÔNES’’

La présentatrice télé ivoirienne, Konnie Touré avait dénoncé en début d’année 2024 que son compte Tik-Tok a fait l’objet d’une usurpation d’identité. Dans une publication, elle avait aussi appelé ses nombreux followers à signaler le faux compte en question. ‘’Ce compte Tik-Tok est faux. Aidez-moi svp à le signaler ! L’auteur fait trop de fautes d’orthographe en écrivant en mon nom. C’est vraiment préjudiciable pour moi. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Je crois que je vais finir par porter plainte’’, écrivait-elle.

Malgré l’alerte lancé par la femme de l’ancien taekwondo in britannique-français d’origine ivoirienne, Abdoul Mahama Fatah Cho, l’individu qui se cache derrière le faux profil est revenu de nouveau vers la fin de ce mois de juillet à la charge. Depuis que Konnie Touré a annoncé sa ligne de vêtements pour les femmes et principalement pour les musulmanes appelée traditionnellement Abaya Hajar, le ‘’brouteur’’, est passé de plus belle à l’attaque.

L’amie intime de Marie Paule Adjé est passée encore à l’offensive à travers un nouveau post ce samedi 27 juillet pour avertir ses nombreux abonnés. ‘’Cette page Tik-Tok qui se fait passer pour moi a désormais décidé d’arnaquer les gens en leur demandant de commander des Abaya IKÔNES’’, écrit-elle. La présentatrice télé a également fait savoir connaître l’identité du ‘’brouteur’’. ‘’Nous savons désormais qui s’y cache derrière. Le temps de régler les choses, svp ne vous faites pas avoir’’, affirme-t-elle.

En outre, la femme de média la plus influente d’Afrique a donné la seule voie à suivre à ses followers pour commander les tenues. ‘’La seule voie habilitée à prendre et traiter vos commandes, c’est par whatsapp au 07 07 00 66 65’’, lance-t-elle. Avant de préciser : ‘’Alors de grâce, soyez vigilants ! Mon vrai Tik-Tok c’est @konnietourecho . Je vous le laisse en commentaire. Merci’’.