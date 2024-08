Le député Touré Alpha Yaya a publié un message intrigant. Même si l’honorable s’est gardé d’être direct et clair, une analyse minutieuse peut rapprocher son texte de la situation socio-politique actuelle de la Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : « Évitons l’excès de confiance », Touré Alpha Yaya

« Le ciel est menaçant, très menaçant… », a lancé le député Touré Alpha Yaya, ancien « soriste« . Pour l’élu, il faut éviter d’être dans les excès de confiance, car la vie réserve des surprises. « Si j’avais le contrôle de mon souffle de vie, je pouvais me faire totalement confiance et ne rien craindre », a-t-il écrit.

Les orages se forment, s’unissent, se préparent pendant qu’aucune disposition météorologique n’est prise pour prévenir ce danger à l’horizon… Touré Alpha Yaya

Le député appelle à la solidarité autour des pauvres, des faibles et des rejetés de la société, car ils sont des amis de Dieu. « (…) Arrêtons de les humilier et de les mépriser… », a-t-il indiqué. Touré Alpha Yaya se présente comme un « futur défunt » et conclut que « seules nos bonnes actions de générosité nous accompagneront dans la tombe ».