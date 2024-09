En Côte d’Ivoire, le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA) a mis fin aux activités de plusieurs cabinets d’architecture, dénonçant la mauvaise qualité des constructions et les risques encourus pour la sécurité publique.



Côte d’Ivoire : le CNOA déclare la guerre aux faux architectes



Selon le Président du CNOA, la décision de suspension de certains cabinets fait suite à de nombreuses constatations d’infractions, notamment la signature illégale de plans, l’usurpation du titre d’architecte et l’utilisation de plans non certifiés.



Parmi les cabinets concernés figurent AXO INNOV, CRAYON INTERNATIONAL, AB+ GROUP, BO STACE, W.A ARCHITECTS GROUP, FOND BLANC PARTERNERS et d’autres encore. Ces entreprises exerçaient illégalement sur le territoire ivoirien, proposant des services architecturaux sans respecter le cadre réglementaire en vigueur.



En effet, le président du CNOA, Joseph Amon, a souligné l’importance de faire appel uniquement à des architectes inscrits au tableau de l’Ordre afin de garantir la qualité et la sécurité des constructions. Il a également rappelé que seuls les architectes agréés sont habilités à instruire les demandes de permis de construire.



Par ailleurs, pour lutter contre ce phénomène, le CNOA invite la population à la plus grande vigilance et appelle les autorités à renforcer les contrôles. L’Ordre compte également sur la formation initiale et continue des architectes pour améliorer la qualité des services offerts.