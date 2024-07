9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

24h seulement a suffit pour trouver un remplaçant à Fausseni Dembélé. Anciennement Directeur Général de RTI limogé à la suite du Conseil des Ministres du mercredi 10 juillet, c’est le directeur de cabinet du Ministère de la Communication, Jean Martial Adou qui est désigné comme Directeur Général intérimaire de la RTI.

Jean Martial Adou prend les rênes de la RTI en tant qu’intérimaire

Le journaliste et Directeur de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), Fausseni Dembélé connu également sous le nom de Al Séni Dembélé, a été relevé de ses fonctions à la suite du Conseil des Ministres présidé le mercredi 10 juillet par le Président de la République, Alassane Ouattara au Palais Présidentiel.

Le limogeage du Directeur Général de la RTI ainsi que celui du Conseil du Coton-Anacarde, fait suite à des contrôles et audits diligentés sous les instructions du Chef de l’Etat ivoirien. Il avait même instruit le Premier ministre, Robert Beugré Mambé de regarder de façon plus accrue la gestion des entreprises publiques. De ce fait, des dysfonctionnements et des problèmes de gestion et de gouvernance ont été constatés au sein de la Maison Bleue à Cocody.

Vingt quatre heures après l’annonce faite par le Ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly et qu’il avait aussi instruit aux Conseils d’administration de la société à l’effet de statuer en vue de désigner son remplaçant, c’est le directeur de cabinet jusque-là du Ministère de la Communication, Jean Martial Adou qui remplace ainsi Fausseni Dembélé en tant que Directeur Général par intérim de la RTI.