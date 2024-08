Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a procédé ce lundi 12 août 2024 au lancement des travaux de construction de 1 160 logements en location-vente et en location simple à Akoupé-Zeudji PK24, dans la commune d’Anyama.

« L’avenir du logement en Côte d’Ivoire prend un nouvel envol », Robert Beugré Mambé

Le gouvernement a lancé les travaux du programme de construction de 1160 logements en location-vente et en location simple, à Akoupé-Zeudji, dans le cadre du Programme Présidentiel de 25000 logements. « L’avenir du logement en Côte d’Ivoire prend un nouvel envol parce qu’il est mis en application par un Ministre très attentif aux préoccupations des Ivoiriens (…) un vœu cher au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA. Bruno Nabagné Koné est un homme de terrain qui sait écouter et comprendre les préoccupations des populations, » a affirmé Robert Beugré Mambé.

« Que ce soit la location simple ou la location-vente, ces nouvelles mesures s’accompagneront d’un processus de sélection rigoureux et transparent pour l’attribution des logements, avec des critères stricts pour que ces logements bénéficient à ceux qui en ont réellement besoin, et cela, en toute équité », a t-il indiqué. Ce sont en effet, des immeubles de type R+9 avec 4 appartements par paliers, dont deux de type F3, c’est-à-dire, deux chambres et un séjour, et deux de type F4, qui seront bâtis sur le site d’Akoupé-Zeudji, a dit le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

Par ailleurs, tous les corps de métiers sont pris en compte selon Beugré Mambé. « Les journalistes, les propriétaires de mini cars, les enseignants, les policiers, les mécaniciens, tous seront concernés », a mentionné le Premier ministre ivoirien.