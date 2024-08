En Côte d’Ivoire, dans le but de procéder à l’exploitation pétrolière Onshore, le gouvernement dirigé par Alassane Ouattara signe trois contrats de partage. La signature a été effectuée le mardi 30 juillet 2024 à Abidjan.

Côte d’Ivoire : trois contrats de partage signés pour l’exploitation pétrolière Onshore

Trois contrats de partage de production (CPP) portant sur trois blocs pétroliers Onshore (terre ferme), à savoir CI-520, CI-521 et CI-522 situés dans la zone Est de la Côte d’Ivoire, ont été signés par le gouvernement en Côte d’Ivoire. La cérémonie de la signature a été présidée par le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly et le directeur général du groupe américain Elephant Oil, Matthew Lofgran, le mardi 30 juillet 2024 à Abidjan.

Cette signature d’accord et de partage a été appréciée par plusieurs personnalités, dont le Ministre Sangafowa-Coulibaly qui s’est réjoui de l’initiative. « Je ne cache pas ma joie de voir qu’après les nombreuses découvertes que nous avons faites depuis lors en Offshore (eaux profondes), ce nouveau partenariat avec Elephant Oil sur ces trois blocs pétroliers en Onshore (terre ferme), nous permettra de reprendre plus efficacement la recherche d’hydrocarbures dans cette partie de notre bassin sédimentaire », a-t-il partagé.

À cet effet, les bénéfices de l’exploitation pétrolière Onshore seront répartis et obtenus par les parties prenantes. Ainsi, 52,5% des bénéfices seront reversés à l’Etat de la Côte d’Ivoire. Sur les 47,5% restants, 80% reviendront à Elephant Oil, tandis que 20% seront reversés à PETROCI Holding.

Cette répartition a été faite et clarifiée par le ministre Sangafowa-Coulibaly. Pour le directeur général du groupe américain Elephant Oil, Matthew Lofgran, « conformément à la loi sur le contenu local, son entreprise travaillera à créer de nombreux emplois comme le veut le Président de la République, Alassane Ouattara ». Par ailleurs, il faut préciser que l’entreprise américaine va procéder à l’exploitation pétrolière Onshore pendant une période de sept ans au total selon les principaux termes contractuels.