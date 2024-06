72 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Koné Bruno, au nom du gouvernement, a annoncé un projet de surveillance électronique des chantiers de construction à Abidjan. Une initiative qui vise à renforcer la sécurisation du cadre bâti dans le pays.

La surveillance des chantiers de construction en Côte d’Ivoire annoncée

Plus de constructions anarchiques dans les villes et villages en Côte d’Ivoire. Le gouvernement vient de prendre une mesure significative pour assurer le contrôle des constructions. L’annonce a été faite par le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Koné Bruno lors d’une conférence de presse annuelle, dans la capitale.

Dans ses explications, l’autorité fait savoir que le gouvernement veut intensifier la surveillance des chantiers de construction. Une stratégie pour lutter contre les constructions anarchiques et non réglementaires dans le pays. À l’issue des présentations, le ministre a exprimé sa satisfaction à propos des différents travaux liés à l’intensification des contrôles de construction à Abidjan.

Selon les statistiques dévoilées, plus de 18 874 chantiers de construction ont été contrôlés en 2023, contre 14 190 en 2022 et 9 867 en 2021. Cette statistique témoigne l’intensification des contrôles effectués par les autorités.

Le ministre a aussi précisé que plus de 102 programmes immobiliers ont été contrôlés et 103 démolitions ont été effectuées.

Cette démarche du gouvernement a permis de réduire le nombre d’effondrements d’immeubles. Pour l’année 2024, le ministre a précisé que plus de 6 085 chantiers de construction ont été contrôlés à Abidjan, et 60 immeubles ont été démolis. En réalité, le gouvernement ivoirien tend vers la modernisation et la régulation dans le secteur foncier.