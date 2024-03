L’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues n’est pas de tout repos quant aux nombreuses critiques la concernant. Sur la blogosphère, les internautes s’acharnent encore sur elle et c’est son nez qui fait l’objet de polémique. Beaucoup disent que la star a refait son nez.

Emma Lohoues a-t-elle retouché son nez ?

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Emma Lohoues a indiqué dans une vidéo diffusée sur la plateforme il y a quelques semaines les raisons de sa transformation physique. L’influenceuse expliquait que sa perte de poids était un choix personnel qui lui permettait d’adopter un mode de vie plus sain. “J’ai perdu exactement 22 kg. Je faisais 90 kg et là je fais 68 et je suis très fière de les porter. Au début, j’étais malade. Et par la suite, j’ai commencé à faire un régime parce qu’être en surpoids est une maladie, si vous ne le savez pas”, avançait-elle.

Mais, volià que quelques semaines après la sortie de la femme d’affaires sur le Meta, une polémique enfle actuellement concernant son nez. C’est une internaute ivoirienne qui à la suite de la publication du visage de l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia sur la plateforme Peupah Zouzoua, écrit en disant : ‘’La photo de sa meilleure amie en commentaire’’. En plus, de cela, l’internaute va poster aussi une photo du regretté Roi de la Pop, Michael Jackson.

Depuis lors, beaucoup d’internautes se demandent si celle qui se prénomme l’Unité De Mesure (UDM) n’a pas eu recours à la chirurgie esthétique pour refaire son nez comme feue la star américaine citée plus haut. Bien que les critiques fusent de partout, il faut savoir que un make-Up a la capacité de rendre fin le nez d’une personne. Cela peut être simplement l’effet d’une illusion des internautes à voir le nez de Emma Lohoues.

Mais, l’influenceuse est suivie régulièrement par les internautes sur les réseaux sociaux. Et ce n’est pas la première fois qu’elle fait l’objet de nombreuses critiques sur la toile. Si ce n’est pas les fesses de la patronne de Empire 17 qui sont crustées à la loupe, ce sont d’autres parties de son corps qui sont critiquées.