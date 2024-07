72 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le gouvernement, en conseil des ministres, a adopté un décret portant adoption du numéro d’immatriculation de la Couverture maladie universelle (CMU) comme identifiant de santé dans les établissements sanitaires publics et privés.

Côte d’Ivoire : le numéro de la CMU reconnu comme identifiant dans les établissements sanitaires

Désormais les établissements sanitaires publics et privés doivent disposer du numéro d’immatriculation de la CMU comme identifiant de santé. L’information a été dévoilée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. C’est l’une des grandes décisions prises par les autorités en conseil des ministres du mercredi 10 juillet 2024.

En effet, selon le ministre, « ce décret vise à assurer l’uniformité et la sécurité des soins durant le parcours thérapeutique des usagers dans les différents systèmes d’information des établissements sanitaires, qu’ils soient publics ou privés ».

En réalité , « le numéro d’immatriculation de la CMU remplace tout autre numéro utilisé dans les établissements sanitaires publics et privés pour la constitution du dossier du patient, sa prise en charge et le référencement des données sur la santé de ce patient. », précise l’autorité. Par ailleurs, un ultimatum de (24) mois, a été donné aux usagers et aux établissements sanitaires pour se conformer à ces dispositions.