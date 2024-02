Le Père Daloa a fait une sortie médiatique le jeudi 15 février sur sa page Facebook pour répondre à Apoutchou National. L’influenceur-chanteur l’avait traité d’ingrat envers le Roi 12-12 qui lui avait fait beaucoup de faveurs.

Le Père Daloa répond à la sortie d’Apoutchou National

L’influenceur-chanteur ivoirien, Stéphane Agbré plus connu sous le nom d’Apoutchou National a répondu sèchement au cours de l’émission le mercredi 14 février ‘’Willy à Midi’’, sur Life Tv à le Père Daloa. Il l’a traité de ‘’malhonnête’’ pour tous les efforts consentis par l’homme d’affaires malien, le Roi 12-12. Parce que celui qui est devenu en quelques années l’attraction des réseaux sociaux a accusé le Roi 12-12 de n’avoir pas respecté ses engagements vis-à-vis de lui.

Mais, contre toute attente, le Père Daloa vient de contredire Apoutchou National après la sortie médiatique de celui-ci à l’émission de Willy Dumbo. Il a apporté un démenti formel aux propos du fils de la comédienne ivoirienne, Brigitte Bleu à travers un long post le jeudi 15 février sur sa Page Facebook. ‘’Quand tu es pauvre ta parole n’est pas écoutée. Quand tu es pauvre même quand tu dis la vérité on dit tu Mens. Apoutchou, je t’ai pas clashé. j’ai juste dit à Willy Dumbo que j’ai démissionné parce que je change de Club pour cause de traitement et promesse non tenue. Tu sors me traiter d’ingrat. Tu n’arrêtes pas de m’appeler, je te réponds pas.Tu demandes à Willy Dumbo de m’appeler pour une réconciliation à la télé, j’ai dit non et après quelque minute tu fais un direct pour mentir aux ivoiriens, rien que des bêtises. Tu sors encore me clasher, en disant à pancho et Arthur de faire des vidéos sur moi’’, écrit-il.

Le Père Daloa dit haut et fort qu’il n’a jamais dénigré le Roi 12-12. ‘’Je serai éternellement reconnaissant envers le Roi 12-12 pour l’aide qu’il m’a apportée. Si le fait de dire que je démissionne, c’est la raison pour laquelle vous me traitez d’ingrat et alors vous pouvez continuer à me clasher moi je vais pas répondre. J’ai dit que je veux plus ramper. Si tu aimes trop le Roi 12-12, va ramper toi-même. Je te donne à présent le brassard du griot du roi 12-12. Vous même ivoirien, qui va proposer 12 millions à un pauvre comme moi et refuser ? Apoutchou arrête de rencontrer des bêtises. Roi 12-12, je te dis merci pour l’aide que tu m’as apportée’’, clarifie-t-il.