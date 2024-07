En Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo fixe un objectif précis pour la présidentielle de 2025. Il veut faire partir Alassane Ouattara et tout son gouvernement. Le mot d’ordre ressemble à du « tout sauf Ouattara et alliés ». Pour relever le défi, l’ancien président a lancé un appel depuis Bonoua.

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo décidé à faire partir le gouvernement Ouattara en 2025

« Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025 », l’objectif est clair et limpide. Mais comment y arriver ? Supprimé de la liste électorale et donc inéligible, Laurent Gbagbo a compris qu’il ne pourra pas porter tout seul ce combat. Il pense désormais un autre plan qui va se construire autour de l’union sacrée de toutes les parties prenantes qui partagent le même objectif.

Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Je veux profiter de la terre de Bonoua pour dire à tous les hommes politiques que j’ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique et sain pour battre ce gouvernement, j’ouvre les bras, je les attends. Laurent Gbagbo.

Il est convaincu que le plan qui portera très probablement de fruit est l’union des forces politiques qui souhaitent une alternance radicale. Mais du haut de son expérience politique, l’ancien détenu de La Haye reste prudent. « Attention ! Il ne faut pas essayer de faire de la roublardise avec nous », a-t-il déclaré. Gbagbo prévient les acteurs politiques qui profiteraient de cette main tendue pour lui jouer des mauvais tours. « On ne me roule pas. Il faut être clair, il faut être net, il faut loyal ! », a-t-il martelé devant une foule surexcitée.

Cet appel lancé depuis Bonoua est significatif et plein de sens. En effet, Bonoua est le fief incontestable de l’ancienne première dame Simone Gbagbo. Cette région représente donc beaucoup pour Laurent Gbagbo même s’il n’est plus marié à Simone Ehivet. Dans une sortie médiatique datant de quelques mois, Simone Ehevit a d’ailleurs plané la possibilité d’une réconciliation politique avec son ex-époux. Son parti sera peut-être la première formation politique qui répondra favorablement à l’appel de Gbagbo.

Depuis son retour à Abidjan, après le séjour carcéral à La Haye, Laurent Gbagbo est resté politiquement actif. En 2021, il a fondé le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) qu’il dirige, en abandonnant son ancien parti, le Front populaire ivoirien (FPI) qui lui avait déjà été arraché. Gbagbo se positionne comme un farouche opposant au régime d’Alassane Ouattara et ne rate aucune occasion pour lui porter des coups.