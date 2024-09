Les populations de Guiglo peuvent désormais circuler en toute sécurité sur le nouveau pont Alassane Ouattara, inauguré ce samedi 14 septembre par le Vice-président de la république Tiémoko Koné Meyliet. Cet ouvrage d’art, qui enjambe le fleuve N’Zo, remplace l’ancien pont à sens unique et offre désormais deux voies de circulation.

Le pont Alassane Ouattara sur le fleuve N’Zo officiellement opérationnel en Côte d’Ivoire

Financé par l’État de Côte d’Ivoire et Ukef pour un montant de 7 932 095 372 FCFA, ce pont qui porte nom du chef de l’Etat Alassane Ouattara, présente des caractéristiques techniques impressionnantes. Il s’agit d’une longueur de 111,7 mètres, une largeur de 12,7 mètres, des fondations de 15 mètres de profondeur au niveau des culées et de 7 mètres au niveau des piles. Les deux voies de circulation mesurent chacune 3,50 mètres et sont bordées de trottoirs de 1,42 mètre.

Cette nouvelle infrastructure, en facilitant les déplacements et en réduisant les risques d’accidents, devrait dynamiser l’économie locale et améliorer la qualité de vie des habitants de Guiglo et des régions environnantes.