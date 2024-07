72 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou a procédé lundi 1er juillet, à l’ouverture et la mise en service du 4e pont d’Abidjan au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée sur l’ensemble du tronçon Adjamé-Yopougon, long d’environ 6 kilomètres.

Le ministre Amédé Kouakou a procédé à l’ouverture à la circulation et à la mise en service du poste à péage du 4e pont d’Abidjan, ce lundi 1er juillet 2024. Selon le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, ce projet permet à l’usager de gagner en temps et en économie.

« Aujourd’hui, nous avons ouvert la route au niveau de Nangui Abrogua (Adjamé) et aussi permis à tous les usagers qui viennent du 16e arrondissement de Yopougon de pouvoir accéder à ce projet », a expliqué le membre du gouvernement lors d’un point de presse au poste à péage.

Les tarifs pratiqués au poste de péage sont fonction du type de véhicule et partent de 500 FCFA à 3 000 FCFA. Des automobilistes accostés au poste de péage ont tous témoigné de la fluidité de leur mobilité en empruntant cette voie expresse.

« Je remercie le Président Alassane Ouattara pour tout ce qu’il fait pour la mobilité habituelle des Ivoiriens », a déclaré le ministre Amédé Kouakou, annonçant la construction prochaine d’autres ouvrages sur le territoire national.