Le chanteur Zouglou ivoirien, Alan Bill, décédé au mois de juin dernier en France sera conduit à sa dernière demeure le samedi 3 août au cimetière de Williamsville. L’inhumation du Doya a été donnée dans le programme qui vient d’être dévoilé.

Le programme des obsèques d’Alan Bill connu

La grande famille artistique et surtout Zouglou était encore plus consternée à l’arrivée de la dépouille mortelle de Lazare Sibiry Kouamé alias Alan Bill le mercredi 10 juillet, décédé le jeudi 20 juin dernier à l’hôpital André Mignot de Paris en France. Un accueil des plus zougloutique et chaleureux, même si quelques personnes ont laissé couler des larmes, a été réservé à celui qu’on appelait dans le milieu le Doya.

Avant le rapatriement du corps de l’ancien membre du groupe Zouglou Esprit de Yop, un hommage lui a été rendu le vendredi 5 juillet dernier au cours d’une veillée artistique par la diaspora ivoirienne à Paris. Ensuite, dans son quartier de la SOGEFIHA dans la commune de Yopougon, il y a un ballet de personnes depuis le samedi 13 juillet dont des artistes, fans, d’amis et connaissances au domicile familial du chanteur pour consoler les parents.

A présent, le programme officiel des obsèques d’Alan Bill que tout le monde attendait vient d’être dévoilé. Tout commence à partir du mardi 23 jusqu’au jeudi 25 juillet prochain pour les présentations de condoléances de 18h30 à 20h30 au domicile familial à Yopougon-SOGEFIHA Solic 1 Lot 515. La famille et les Parents de la SOGEFIHA de l’ex-président de la Famille Zouglou Diaspora (FAZDI), donnent rendez-vous le vendredi 26 juillet de 21h à l’aube pour la veillée traditionnelle familiale.

Après cette étape, c’est le monde artistique avec les artistes Zouglou, les groupes Zouglou et autres qui seront tous présents le vendredi 2 août prochain de 21h à l’aube au complexe sportif Jessy Jackson de Yopougon-SELMER pour la veillée artistique. Puis, l’adieu à l’artiste est prévu le samedi 3 août prochain à 10h30 au cimetière de Williamsville après la levée de corps à la salle Félix Houphouët-Boigny à IVOSEP Treichville de 9h à 10h.