Décédé le 21 mai dernier d’une crise cardiaque en France, la dépouille mortelle de l’animateur et producteur ivoirien, Soum Saint-Félix arrive demain vendredi 8 juin à Abidjan. Suivi du programme des obsèques la semaine prochaine toujours à Abidjan.

Le programme des obsèques de Soum Saint-Félix arrêté

La grande famille de l’audiovisuel en Côte d’Ivoire et en particulier celle du Groupe RTI est complètement a été affligée par la disparition de l’animateur et producteur ivoirien, Ahamed Soumahoro plus connu sous le nom de Soum Saint-Félix le 21 mai dernier d’une crise cardiaque à l’hôpital intercommunal de Villeneuve Saint-Georges en France.

Presque un mois après le rappel à Dieu de l’éminent animateur et ancien Directeur des programmes et ex-Directeur de la chaîne TV2 (aujourd’hui RTI2), le programme des obsèques est maintenant connu. D’après un ancien collaborateur de l’homme de média à l’époque à l’émission matinale sur RTI 1 ‘’Matin Bonheur’’, Marcel Bilé, la dépouille de Soum Saint-Félix arrive en Côte d’Ivoire le vendredi 7 juin à 18 h 30 à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Port-Bouët.

Par ailleurs, après une veillée mortuaire par les proches, amis et connaissances de l’illustre disparu en France le samedi 8 juin à partir de 21h, il y aura la levée du corps prévue le jeudi 13 juin prochain à 10h à Ivosep Treichville suivi de l’inhumation au cimetière municipal de Williamsville dans la commune d’Adjamé. Une grande mobilisation des hommes et femmes de média en Côte d’Ivoire est fortement demandée pour rendre hommage à Soum Saint-Félix.