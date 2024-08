Une nouvelle histoire s’écrit pour tous les artistes de Côte d’Ivoire. Un projet de la carte professionnelle et du régime de prévoyance sociale de l’artiste va bientôt voir le jour. Une cérémonie solennelle de ce projet important a été organisée le mardi 30 juillet au Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire au Plateau en présence des Ministres de la culture et de la francophonie, Françoise Remarck et de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara.

Le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire au Plateau était trop exigu le mardi 30 juillet pour contenir le nombre impressionnant d’artistes et acteurs culturels ivoiriens. Ils étaient près de 300 toutes générations confondues à savoir des sculpteurs, peintres, artistes-chanteurs, producteurs, photographes, galeristes, managers, slameurs, écrivains, libraires, humoristes, comédiens, chorégraphes, stylistes, marionnettistes, etc. pour prendre part au lancement officiel du projet de l’attribution de la carte professionnelle et du régime de sécurité sociale de l’artiste.

En effet, ce projet vise à améliorer les conditions professionnelles, sociales et économiques des artistes en mettant en place des politiques et des mesures relatives à la formation et à la sécurité sociale. Cette cérémonie est à l’initiative de la Ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remarck avec l’appui du programme Unesco-Aschberg. Elle a vu également la présence effective du Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara et du représentant du patron du Bureau Unesco Abidjan, Désiré Beugrehi Gnackaby.

D’ailleurs, un comité mixte composé d’experts des deux Ministères a été mis sur pied pour étudier tous les contours en particulier juridiques de la mise en œuvre de ce projet qui se déroulera en plusieurs phases. Le programme a été présenté par le Directeur des Affaires Juridiques et de la Coopération (DAJC) du Ministère de la Culture et de la Francophonie, Elvis Adjaffi.

En outre, Françoise Remarck qui a salué l’UNESCO qui finance en partie ce projet, a indiqué que le décret du 20 octobre 2021 portant statut de l’artiste dit qu’il est alloué à l’artiste une rémunération minimum à l’occasion de chaque prestation sociale. ‘’Quand vous aurez ce statut, vous serez reconnus partout. C’est pour cela que nous devons aujourd’hui travailler ensemble pour vous donner ce statut. Améliorer les conditions sociales de la vie des artistes, c’est changer le regard de la société sur eux’’, explique-t-elle.

Quant au Ministre Adama Kamara, il a souligné que les artistes sont classés dans le Régime social des Travailleurs indépendants (RSTI) et peuvent bénéficier de la Couverture maladie universelle. ‘’Vous pouvez aussi bénéficier d’une pension de retraite de la CNPS qui vous versera à vie à partir de 60 ans. Si vous produisez maintenant au RSTI, vous bénéficiez, non seulement d’une pension de retraite, mais également vous vous prémunissez pendant votre période d’activité contre les accidents du travail et la maladie professionnelle. Sécurisez donc dès à présent vos revenus pendant que vous débordez d’inspiration pour en bénéficier plus tard’’, ajoute-t-il.