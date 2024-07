9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le showbiz ivoirien pleure ce mardi 2 juillet la disparition d’un des leurs en la personne du Gros Bedel. L’ancien producteur-manager est décédé dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 juillet d’un problème respiratoire ou encore d’un arrêt cardiaque.

Le showbiz ivoirien s’est réveillé ce mardi 2 juillet matin avec une terrible nouvelle qui inonde les réseaux sociaux. L’incontournable dinosaure du showbiz en Côte d’Ivoire, Noël Ahoua Bletchi plus connu sous le nom de Gros Bedel dans le milieu de la nuit, est décédé. Son surnom lui avait été attribué par feu son ami DJ Arafat pour son apport dans le showbiz. L’homme était plus connu par le monde de la nuit et était très apprécié par plusieurs artistes et fans de DJ.

D’après des sources bien introduites que afrique-sur7 a contacté ce jour, l’ancien producteur-manager du groupe Force One et bien d’autres artistes, traînait derrière lui un problème respiratoire dû à son poids. Et depuis le lundi 1er juillet soir, il a été évacué rapidement dans un établissement sanitaire d’Abidjan. C’est dans ce centre de santé que le patron de la boîte de nuit le Forty-Forty au Plateau a rendu l’âme dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 juillet. D’autres sources avancent même que le Gros Bedel serait décédé d’une crise cardiaque.

Qu’à cela ne tienne ! A l’annonce de cette triste nouvelle, l’émotion est très vive sur la toile chez les amis, les artistes, les hommes et femmes du showbiz, les connaissances, etc. Tous, ont envoyé des messages de condoléances et rendu hommage à ce grand homme du showbiz ivoirien.