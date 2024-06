10 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La 28ème édition de la finale Miss Côte d’Ivoire a eu lieu le samedi 29 juin au Parc des expositions d’Abidjan dans la commune de Port-Bouët sur la route de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et, c’est la représentante de la région du Sud-Comoé, Marie-Emmanuelle Diamala qui est la nouvelle Miss CI 2024.

Marie-Emmanuelle Diamala offre un 5ème sacre à la région du Sud-Comoé

La région du Sud-Comoé dont le chef-lieu est Aboisso, a de nouveau sublimé l’édition 2024 de la plus prestigieuse cérémonie de beauté de Côte d’Ivoire le samedi 29 juin au Parc des expositions d’Abidjan dans la commune de Port-Bouët sur la route de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny. Cette région au Sud-Est de la Côte d’Ivoire peut se targuer aujourd’hui d’être une région pourvoyeuse des plus belles filles de Côte d’Ivoire.

Depuis que le Président Victor Yapobi a pris les rênes du Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI) depuis 1996, la région du Sud-Comoé a donné 5 couronnes de Miss en tout à la Côte d’Ivoire. Ainsi, après Laeticia N’cho (1998), Rosine Dacoury Gnago (2009), Aïssata Dia (2013), Marlène-Kany Kouassi (2022), c’est à présent au tour de la candidate porteuse du N°21, Marie-Emmanuelle Diamala qui fait honneur une fois de plus à cette région.

Sur les 26 candidates venues de 11 régions de la Côte d’Ivoire, de la France et du Royaume-Uni, l’étudiante de 20 ans pour 1,79 m en 3ème année de Management Finance au sein d’une Université Anglophone a captivé le public et le jury lors de cette finale de la 28ème édition de Miss CI. C’est elle qui a été choisie comme la nouvelle reine de beauté de Côte d’Ivoire. Sa beauté, son intelligence et son engagement en faveur des droits des femmes particulièrement dans la lutte contre la mortalité maternelle a été un facteur déterminant.

Celle qui succède ainsi à Mylène Djihony (Miss CI 2023), qui a même été félicitée par la page Facebook de Miss World, sera accompagnée lors de son mandat par la candidate N°10 Fatoumata Coulibaly (1ère dauphine), la représentante de la région du Gontougo et du N°1 Maulani Konan (2ème dauphine), la représentante de la région de la Mé.