A travers un long message qu’il a partagé sur sa page Facebook ce jeudi, le chantre ivoirien KS Bloom lance une leçon de morale à tous les parents africains. L’artiste pense contribuer ainsi à la meilleure manière d’éduquer les enfants.

KS Bloom, son exhortation aux parents partout en Afrique

Jeudi spécial pour KS Bloom. Sur sa page Facebook, le chantre ivoirien a lancé un appel aux parents africains. Un message qui touche la manière d’éduquer les jeunes gens. Pour l’artiste ivoirien, la meilleure approche serait celle la plus compréhensive et aimante dans l’éducation des enfants. KS Bloom soutient son idée en soulignant les défis spécifiques auxquels les jeunes d’aujourd’hui sont confrontés.

Voici l’intégralité du message posté par le chantre:

Avis aux PARENTS AFRICAINS

Chers parents, la mort n’est pas que pour les personnes âgées. N’attendez pas que votre enfant meurt sans savoir ce qu’il a traversé.

Pour après étaler les longs regrets. On est dans une génération où les jeunes ont plus de lutte que vous en avez eu à votre époque (smartphone , internet , drogue, sexualité). Vous auriez peut être fait pire si vous étiez de leur génération , soyez plus compréhensifs

ayez le cœur de Dieu. Ne jugez pas vos enfants. Ne condamnez pas vos enfants. Leur malédiction ne doit pas passer par vous svp. À force d’être DURS comme à l’armée. Vous allez créer des enfants rebelles. Pourquoi garder rancune contre le fruit de ses entrailles ? Pourquoi vouloir voir son enfant se casser la figure ? Tout ça pour qu’on dise après << tu avais raison , l’enfant t’a pas écouté et voilà … >> Quel gloire en tirerais vous ?



Un verset qui est à la base une bénédiction, est devenu un chantage parental. D’autres s’en servent pour imposer toutes sortes de choses malsaines à leurs enfants parce qu’ils savent que personne ne veut mourir vite. C’est vraiment dommage. Pour l’équilibre, Il est aussi écrit: «Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se découragent.» Colossiens‬ ‭3‬:‭21‬ ‭LSG‬‬

Les parents ont besoin de l’honneur des enfants. Les enfants on aussi besoin de l’amour des parents. Nous sommes surpris de voir des parents reproduire les mêmes choses qu’ils reproche à leurs enfants( mon enfant boude donc je boude aussi ! mon enfant me parle pas , je ne lui parle pas aussi ) des parents qui rendent le mal par le mal à leurs enfants, alors qu’ils sont sensés agir comme des grands avec plus de maturité et de sagesse. Dieu, qu’on appelle tous papa nous a-t’il déjà abandonné malgré toutes nos erreurs ? Nous a t’il renié malgré tous nos péchés ? Bien au contraire, il a donné sa vie pour nous !

J’ose croire qu’IL nous a montré l’exemple d’un « Bon » parent. Tu veux plus entendre parler de ta fille mais tu fléchi genoux pour que papa Bon Dieu entende parler de toi ? PARENTS soyez compréhensifs. PARENTS soyez compréhensifs. PARENTS soyez compréhensifs. LA VIE est courte pour tout le monde. Profitons dans l’amour

Nous vous aimons

Que Dieu vous bénisse

C’est Le commando. »

Même si le message de KS Bloom a sa raison d’être, reste à savoir si tous les mots pourront atteindre tous les parents de toute l’Afrique.