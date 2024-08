Profitant du 5e anniversaire du décès de l’ancienne star de la musique ivoirienne DJ Arafat, la sublime Hilary a laissé un beau message en hommage au Yorobo. C’était évidemment ce lundi 12 Août 2024.

Hilary salue l’impact inégalé de DJ Arafat sur la Côte d’Ivoire

Ce lundi 12 Août 2024, Tina Glamour et les Chinois ont commémoré le 5e anniversaire du décès de DJ Arafat. Une date symbolique en Côte d’Ivoire depuis 2019 après la mort de l’artiste des suites d’un accident de moto. Et c’est devenu une coutume. En cette journée, les fans et proches du Yorobo se souviennent de sa tragique disparition. Et pour se consoler, ils lancent des messages en hommage au « Daïshi ».

La sublime Hilary, chanteuse ivoirienne, a elle également rendu un vibrant hommage à DJ Arafat. Dans un message posté sur sa page Facebook, elle a confié que le roi de la « chine » était une pierre précieuse pour la Côte d’Ivoire. Pour elle, Ange Didier Houon de son vrai nom, a donné plus de visibilité à son pays, ainsi qu’à ses collègues.

« DJ Arafat, le catalyseur. Il était le maître du boost et de la visibilité. Dans ce pays, il fut un accélérateur de carrière. Très tôt, trop tôt, hélas, il est parti. Travailleur acharné, il avait sa propre technique pour aider les autres, car il aimait le challenge. Seul, il n’a pas voulu régner. Il se sentait fort lorsqu’on le comparait. Il adorait l’adversité, mais une adversité saine. Oui, il aimait provoquer, c’était sa manière d’aider les autres à se faire une place dans le showbiz, sans faire couler le sang. Il suffisait qu’il parle de vous pour que vous connaissiez du jour au lendemain une viralité sans précédent et un énorme boost de visibilité. Avec une fan base acquise, qu’il appelait la Chine ou les Chinois, il savait provoquer des réactions en jouant sur les émotions, donnant ainsi vie à une carrière. Il était énorme, c’était une icône. Au sommet, il était le numéro 1, même après sa mort, il demeure toujours le meilleur, il demeure toujours le numéro 1. Adieu, l’accélérateur de carrière. », lit-on.

Pour le compte de l’année 2024 (l’an 5), et selon le programme dévoilé par Tina Glamour mère de DJ Arafat, le 5e anniversaire du décès de l’artiste a été célébré en trois étapes. À 9 h 00, c’était le grand rassemblement au carrefour Lavage Ferrari Angrée 8ᵉ tranche suivi d’une marche blanche sur le lieu de l’accident et du dépôt des fleurs à 10 h 00. À 11 h 30, il y a eu au Desaltéro une animation avec DJ Mano Denon.