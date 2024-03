La Côte d’Ivoire envisage de conserver électroniquement les actes d’état-civil. C’est ce qu’a déclaré Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, le mercredi 13 mars 2024.

Côte d’Ivoire : Le gouvernement annonce la dématérialisation de l’état civil

Selon le communiqué qui a sanctionné le Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024, le gouvernement a décidé d’apporter des correctifs au système d’enregistrement et de gestion des faits d’état-civil. À cet effet, le Conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil. L’objectif est d’améliorer l’applicabilité et l’efficacité de la loi

« Ces modifications portent précisément sur les modalités de la rectification des erreurs et omissions affectant les actes de l’état civil, l’harmonisation de la procédure de reconstitution des volumes de registre en cas de destruction, de détérioration ou de perte, ainsi que le réajustement de la procédure de régularisation des volumes de registre d’état civil irrégulièrement ouverts et des actes d’état civil irrégulièrement dressés », a déclaré Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Par ailleurs, le ministre de la Communication et de l’Économie numérique a soutenu que cette nouvelle disposition prévoit un dépositaire central chargé de recueillir et de conserver électroniquement les enregistrements dématérialisés de tous les actes de l’état civil de l’ensemble des registres de l’état civil du territoire national, de façon à assurer la célérité des activités de gestion des actes de l’état civil et notamment la délivrance systématique de copies électroniques des actes de l’état civil.