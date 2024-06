76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le torchon brule entre les agents de RTI et leurs patrons. Mécontents d’un certain nombre de choses, ils ont décidé de se faire entendre par une grève de 72 heures.

Les agents de la RTI menacent d’aller en grève

Sous la couverture du Syndicat national des agents des organes des secteurs public et parapublic de l’information (Syninfo), les agents de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) annoncent un mouvement de grève de 72 heures. Selon le préavis déposé, la grève va se tenir du lundi 8 au mercredi 10 juillet 2024.

Un chapelet de revendications brandi pour justifier ce mouvement de débrayage à venir. Les agents dénoncent, entre autres, le tripatouillage des politiques salariales et sociales, le non-respect des droits des travailleurs et des engagements sociaux, ainsi que la rétention des avancements pour la période 2015-2022. Ils s’offusquent contre la diminution ou la suppression des sursalaires, le blocage des revalorisations nationales des minimas catégoriels, le non-paiement des stocks de congés impayés et la non-validation des travaux visant à améliorer la gestion du personnel.

Ce premier mouvement est annoncé en guise d’avertissement, le Syninfo est prêt à reconduire la grève si rien n’est fait pour satisfaire ses revendications.

Pour le moment, le gouvernement reste à l’écart

Au cours de sa traditionnelle conférence de presse du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a été interrogé sur le sujet. En réponse aux journalistes, Amadou Coulibaly a indiqué que l’Etat ne va pas s’immiscer dans la gestion de la RTI qui est une société avec des dirigeants. Selon ses dires, le gouvernement fait confiance aux personnes qu’il a désignées pour gérer cette société et interviendra lorsqu’elles auront exprimé leurs incapacités à résoudre les problèmes posés par les agents.