Mareshal Zongo et son équipe composée de Sarah Adiko et Polha Gouré tiennent bien la barre depuis quatre ans sur le plateau de « Télé d’ici vacances ». Et ceci après le départ en vacances de Cheick Yvan. Toutefois, un acte de l’humoriste, comédien, acteur, chanteur et producteur ivoirien est source de tension depuis quelques heures sur la toile. Les récents déguisements féminins de Mareshal Zongo font débat.

Mareshal Zongo, ses déguisements féminins déchaînent la toile

Lui-même un artiste, Mareschal Zongo décortique l’actualité de ses invités avec brio et toujours avec humour sur « Télé d’ici vacances ». Mais ces dernières semaines, des internautes se disent choqués par la séquence des déguisements féminins que l’animateur introduit dans son émission. Des déguisements en femme très loin de faire l’unanimité. En effet, des critiques viennent désormais de partout. Ce qui vient enlever toute l’esthétique verbale du Mareshal Zongo. « Pourquoi en Côte d’Ivoire généralement les gens pensent que pour faire rire, il faut se déguiser en femme ? », c’est ainsi que le débat est lancé par la légende d’un blog.

Et si certains internautes voient dans les séquences de déguisements « une mission pour préparer les esprits de nos enfants » (sans toutefois dire à quoi), d’autres les trouvent « gênants et déplacés ». Quoiqu’il en soit, c’est l’avis des uns et des autres. Mareschal Zongo n’aura qu’à s’en tenir à ce qui lui semble bon.

L’ascension de Mareshal Zongo, de l’humour au leadership artistique

Mareshal zongo est originaire de Bonon dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Il est investi dans les activités culturelles et artistiques depuis son jeune âge. En 1995, le public l’a découvert dans l’émission dimanche passion au djeli théâtre. L’émission humoristique sur le Radio Diffusion Télévision Ivoirienne (RTI) lance la carrière de célèbres artistes humoristes comme Gbi de Fer. A la suite de son premier succès, Mareshal Zongo lance avec un ami, un certain Bernard Tao, le groupe Zongo et Tao. Le groupe Zongo et Tao sort deux albums humoristiques fait de sketchs et de chansons en 1999 et en 2002.

La rencontre avec le métier de production se fait en 2010. Mareshal Zongo après une formation de la Deutsche Welle, se lance dans la production et l’animation audiovisuelle. Il réside alors au Mali et produit l’émission le journal télé de zongo sur la chaîne de télévision panafricaine Africable et entame une carrière d’un nouveau genre de maitre de cérémonies avec les festivals de la sous région comme Jazz à Ouaga, Ciné droit Libre. Son premier spectacle solo en 2013 est intitulé « attention je me marie », un One Man Show dans lequel, il passe par les anecdotes liées au mariage et à la vie de couple, pour dénoncer des problèmes de société. Au cours des conférences de presse du spectacle, il confirme que le groupe Zongo et Tao va bien.

De retour en Côte d’Ivoire, il lance le Bassam comedy club pour ouvrir la scène à de jeunes humoristes. Le premier album solo de Mareshal Zongo sort en 2015. « Yes ! I chante » est un album crée entre le Mali, le Burkina et la Cote d’ivoire, mixant humour, rythmes traditionnels, zouglou, reggae et dancehall. Il y témoigne notamment de son amour pour le Mali pays qui l’a accueilli pendant la crise ivoirienne.

Devenu incontournable sur la scène artistique ivoirien avec une expérience de la scène humoristique internationale, il est nommé conseiller artistique du marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA). Mareshal zongo enchaine les créations en collaboration avec d’autres artistes africains : « Un mari pour ma fille en 2016 », «Immigration – Rester ou partir derrière l’eau » en 2018. Au titre de ces nombreuses collaborations des artistes de toute l’Afrique, avec qui il est en co-création, metteur en scène ou directeur artistique. Il collabore avec l’artiste KPG du Burkina faso dans les éditions du festival ciné droit libre ou sur des projets artistiques comme conte à l’école à Ouagadougou.