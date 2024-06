77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Côte d’Ivoire a perdu le financement pour un projet de construction d’une voie rapide à Abidjan de la part des autorités américaines. La suspension de cet accord entre les autorités américaines et ivoiriennes a été faite le mardi 11 juin 2024.

En Côte d’Ivoire, le gouvernement souhaite rénover le boulevard de la Paix entre Attécoubé et le Plateau. Un projet qui après réalisation contribuera au développement du pays, précisément de la capitale économique. Le démarrage des travaux a entraîné des opérations de déguerpissement de la population. Une action qui a été téléguidée par le gouverneur du district d’Abidjan, également secrétaire exécutif du parti du Chef de l’État, le RHDP.

En effet, selon les informations du média Africa Intelligence, les modalités émises pour indemniser les populations déplacées n’auraient pas été du goût des bailleurs américains. Selon RFI, les autorités américaines ont décidé de « suspendre leur financement de la construction d’une voie rapide à Abidjan ».

Depuis plusieurs années, les Etats-Unis contribuent à plusieurs projets dont ils représentent les bailleurs grâce à la convention signée entre les autorités ivoiriennes et le Millenium Challenge corporation (MCC). Un établissement américain ancré dans les aides étrangères et qui a vu le jour dans les années 2004. Son objectif principal est d’assurer le financement des projets en tenant compte l’appropriation et l’implication des nations concernées, et gouvernance des autorités.

Pour rappel, il faut noter que plus d’un demi-milliard de dollars ont été décaissés en 2017 pour la Côte d’Ivoire grâce à la convention signée entre la MCC et les autorités ivoiriennes. Toutefois, la question que l’on se pose, est de savoir si la perte de cette aide financière sera pour toujours ou pourrait faire l’objet d’une négociation pour le développement et le renforcement des liens coopératifs entre les deux nations.