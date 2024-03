Elles étaient nombreuses au début du Coupé-décalé à sortir des oeuvres musicales. Aujourd’hui, les femmes qui se sont lancées dans le mouvement ont abandonné carrement. Aujourd’hui, il ne reste seulement que trois femmes artistes Coupé-décalé.

Où sont passées les femmes du Coupé-décalé ?

A l’avènement du Coupé-décalé dans les années 2000 en Côte d’Ivoire avec la bande joyeuse de la Jet Set parisienne conduite par Douk Saga, de nombreux Disc-Jockeys (DJ) de cabine dans les grands maquis et bars d’Abidjan se sont transformés très rapidement en artistes-chanteurs; Les mélomanes ivoiriens ont pu connaître et apprécier les artistes DJ comme Arafat DJ, Mulukuku DJ, DJ Serpent Noir, Debordo Leekunfa, Mix Premier et Kedjevara.

La gente féminine s’est jetée aussi dans le mouvement. Plusieurs d’entre elles ont sorti des productions discographiques appréciées les unes que les autres. Et Tata Keni, Christina DJ, Linda de Lindsay, Affo love (la danse de l’araignée), Claire Bahi (Bobara fitini) et Harmony sont les toutes premières à sortir des œuvres musicales. Par la suite, d’autres ont suivi comme Matty Dollars (le pistolero), Flora String (kuitata), B A E, Vitale, la Congolaise, Bamba Amy Sarah, Carina style, Janine clean, Sandia chouchou, Annick choco, Yasmine jet, Lili Djeli et j’en passe.

Plus de 24 ans après, nombreuses sont les femmes artistes Coupé-décalé qui ont jeté les armes. Il ne reste même plus une dizaine qui produisent régulièrement des chansons pour le bonheur des mélomanes ivoiriens. Certaines ont littéralement abandonné la musique pour faire autres choses. Lorsque d’autres sont devenues femmes au foyer ou encore ont choisi la voie de Dieu comme Claire Bahi ou chroniqueuse télé comme Carina Style. Celles qui tentent tant bien que mal à s’accrocher sont Vitale, Carina Style et Bamba Ami Sarah. Dans une interrogation sur les réseaux sociaux à la question, Bamba Ami Sarah qui est maman pour la troisième fois a répondu en commentaire : ‘’J’arrive mon bb 8 mois maintenant’’.