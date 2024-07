7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La nouvelle reine de beauté ivoirienne s’appelle Marie-Emmanuelle Diamala. Elle a été élue Miss CI 2024 le samedi 29 juin au Parc des expositions d’Abidjan dans la commune de Port-Bouët sur la route de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny. Quelques jours après son élection, les lots qu’elle remporte ont été dévoilés.

Les gros lots remportés par Marie-Emmanuelle Diamala

Les rideaux se sont refermés le samedi 29 juin sur la 28ème édition de Miss CI 2024 dans la prestigieuse salle du Parc des expositions d’Abidjan dans la commune de Port-Bouët sur la route de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les téléspectateurs ivoiriens qui ont suivi en direct sur leur petit écran l’élection et les spectateurs présents dans la salle ont vu le sacre de la candidate N°21 de 20 ans, venue de la région du Sud-Comoé, Marie-Emmanuelle Diamala.

Depuis sa brillante élection de nouvelle reine de beauté de la Côte d’Ivoire, nombreux sont les ivoiriens qui veulent savoir les présents qu’elle a bien reçu. Aujourd’hui, les lots que la Miss 2024 qui est étudiante en 3ème année de Management Finance au sein d’une Université Anglophone, viennent d’être dévoilés sur les réseaux sociaux. Durant son mandat, Marie-Emmanuelle Diamala aura de quoi à prendre du bon temps. On peut dire que celle succède à Mylène Djihony (Miss CI 2023) est vraiment aux anges.

La plus belle fille de Côte d’Ivoire a reçu plus de lots que de coutume. En attendant de recevoir officiellement tous ses lots lors d’une cérémonie, voici la liste complète. Marie-Emmanuelle Diamala part en plus d’une voiture d’une valeur de 25 millions de francs CFA, va recevoir un chèque de 10 millions de francs CFA, une villa d’une valeur de 50 millions de francs CFA dans la ville d‘Abidjan, le financement de la construction d’une école primaire ou d’un centre de santé d’une valeur de 20 millions de francs CFA. Ainsi qu’un chèque de 5 millions de francs CFA offert par la Première Dame de la Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, un chèque d’un montant d‘1.5 million de francs CFA offert par la LONACI.

Sans oublier aussi deux voyages, dont un à Dubaï et un autre à San Pedro qui seront entièrement financés par la LONACI, 15 ensembles pagnes de la marque Uniwax et d’autres accessoires, une assurance d’une valeur de 3 millions doublée de 3 ans de cotisation payés, un voyage à Paris d’une valeur de 15 millions de francs CFA financés par Beaufort, un permis de conduire de catégorie B, un iPhone 15 accompagné d’un crédit de communication de 2 millions de francs CFA fournis par MTN Côte d’Ivoire, une télévision et un abonnement Canal+ d’un an et de nombreux autres lots d’une valeur supérieure ou égale à 15 millions de francs CFA et une participation à Miss World ainsi qu’un contrat avec le COMICI.