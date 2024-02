Dans le cadre du projet FENA (Femmes en avant !), des membres du réseau UNICO ont été formés sur les droits de l’homme afin de mieux comprendre les principes fondamentaux des droits humains.

Côte d’Ivoire-Droits de l’homme : Le réseau UNICO outille ses membres

Le réseau UNICO a initié un atelier de renforcement des capacités de ses membres du jeudi 8 au vendredi 9 février à Abidjan. La formation intervient dans le cadre du projet FENA dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration des droits des femmes, des filles, particulièrement celles qui sont marginalisées et vulnérables (FFPMV).

L’objectif est de fournir aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour comprendre, respecter et promouvoir les droits humains, contribuant ainsi à la construction d’une société plus juste et équitable. La formation a consisté à une approche participative et interactive avec un pré test des présentations et un post test afin d’évaluer la compréhension de la formation. Elle concernait 15 participant.es staff du réseau UNICO.

Les participants ont été instruits sur les fondements des droits de l’homme et l’approche par les droits : sens et application. « Des connaissances basiques seront données aux différents membres en matière de droits de l’homme pour leur permettre de comprendre les rudiments des droits de l’homme. Il s’agira également de leur donner des acquis dans le domaine du système de protection des droits de l’homme aussi bien au plan national, régional, africain et international. Cela, dans le souci de renforcer les capacités des membres pour rendre plus performants leurs actions sur le terrain », a dit la formatrice, Mme Yapi Yepie Edwige, responsable de la Commission droits de l’homme et démocratie à OFACI (Organisation des femmes actives de Côte d’Ivoire).

Les membres du réseau UNICO ont été formés sur plusieurs modules, dont la définition des concepts et des principes des droits de l’homme, le système international de protection des droits de l’homme, Le système régional africain de protection des droits de l’homme, la convention sur l’élimination des formes de discrimination à l’égard des femmes (égalité des genres).

Il faut rappeler que le projet FENA a aussi pour mission d’améliorer la gestion, la gouvernance et la durabilité des organisations locales de défense des droits des FFPMV par le renforcement de leurs capacités en matière de programmation et de plaidoyer et en les réunissant à travers des plateformes, réseaux, coalitions et alliances de défense et promotion des droits des FFPMV susceptibles d’influer sur l’élaboration, la modification et la mise en œuvre de lois et politiques sexospécifiques en Côte d’Ivoire. Il est le fruit d’un partenariat de 5 ans, de décembre 2020 à novembre 2025, financé par le gouvernement du Canada (Affaires mondiales Canada-AMC).

Ce projet renforce les capacités et les activités des réseaux qui cherchent à assurer l’autonomisation des FFPMV, à préserver leurs droits et à instaurer l’égalité des genres dans la société ivoirienne, afin d’apporter des changements aux politiques, lois, services et systèmes en place, et aux croyances et pratiques sociales.