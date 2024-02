Ibrahim Cissé Cissé Bacongo, le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, ne tarit pas d’éloges à l’endroit des Éléphants de Côte d’Ivoire, qui ont rapporté la CAN 2023.

Cissé Bacongo : « Vous avez su porter haut les couleurs de notre Nation »

La victoire des Éléphants à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 continue de faire réagir les personnalités ivoiriennes. Ibrahim Cissé Bacongo a lui-aussi tenu à féliciter les nouveaux rois de l’Afrique. En effet, le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan est tombé en admiration devant l’esprit d’équipe et l’unité des joueurs de la Côte d’Ivoire.

« Votre succès n’est pas seulement le fruit de votre talent individuel, mais il traduit aussi votre capacité à jouer ensemble, à soutenir les uns les autres et à surmonter les défis en tant qu’unité. Vous avez prouvé qu’ensemble, rien n’est impossible », a dit l’ancien maire de la commune de Koumassi.

Cissé Bacongo n’a pas hésité à remercier les pachydermes ivoiriens pour les moments inoubliables qu’ils ont offerts aux supporters grâce à leur parcours extraordinaire. « Continuez à briller, à inspirer, et à nous faire rêver. Votre parcours nous rappelle que la passion, le travail acharné et la persévérance sont les clés du succès », a ajouté le secrétaire exécutif du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).