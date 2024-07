Dans le but d’améliorer les conditions de travail des sapeurs-pompiers civils en Côte d’Ivoire, les membres du syndicat des agents actifs de la protection civile de Côte d’Ivoire (SAAPC-CI) ont plaidé le cas des agents de secours. Plusieurs points ont été évoqués au cours de l’assemblée générale extraordinaire entre les membres.

Côte d’Ivoire : les sapeurs-pompiers civils donnent de la voix avec un chapelet de revendications

Les horaires, les primes, l’appellation et d’autres préoccupations ont été évoquées le samedi 13 juillet 2024 par les sapeurs-pompiers civils, membres du SAAPC-CI. À l’issue de cette rencontre extraordinaire, ces différents points ont été soulignés. Ainsi, ces agents, par le biais du secrétaire général du syndicat, le lieutenant Baba Claude, ont demandé une amélioration de leurs conditions de travail pour redorer l’image de leur corporation.

«Dans le cadre du Comité Sectoriel du Dialogue Social (CSDS), le SAAPC-CI plaide auprès de la hiérarchie pour qu’elle trouve des réponses claires et rapides aux nobles et légitimes revendications des pompiers civils qui sont entre autres ; la signature d’un arrêté interministériel qui va définir officiellement les nouveaux horaires de travail des pompiers civils avec les avantages qui suivront, la revalorisation de la prime trimestrielle de 15 à 50% et l’appellation pompier civil en pompier professionnel », a indiqué le secrétaire.

En plus, il faut préciser que cette rencontre entre les membres du SAAPC-CI a pour objectif principal de réclamer « l’arrêt immédiat et sans délai des précomptes du SYNAPC-CI sur ses membres alors qu’ils ne sont pas militants de ce syndicat ». Le secrétaire laisse a indiqué également que son syndicat « se réserve le droit de saisir les autorités judiciaires si ces précomptes arbitraires et injustifiés continuent ».

À travers cet appel, les membres SYNAPC-CI préconisent la voie de la négociation dans leur démarche auprès des autorités étatiques. Dans la liste de leur demande, le port de galons des pompiers civils a été au menu des débats. Ces agents demandent que leurs efforts prennent un peu plus de volumes.