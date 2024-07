Après les résultats du BAC 2024 en Côte d’Ivoire, les préinscriptions des nouveaux bacheliers dans les universités publiques, privées ou grandes écoles privées, ont démarré. L’information a été annoncée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les préinscriptions des nouveaux bacheliers dans les universités publiques et privées de Côte d’Ivoire, déjà effectives

Les nouveaux bacheliers désireux de poursuivre les études universitaires, peuvent déjà commencer par effectuer leur préinscription dans les universités publiques, privées ou grandes écoles privées de Côte d’Ivoire. Pour le compte de l’année universitaire 2024-2025, les préinscriptions des nouveaux bacheliers ont démarré lundi 15 juillet dernier et va prendre fin le 31 août 2024. Le communiqué du ministère en charge de l’Enseignement Supérieur indique que les préinscriptions se font exclusivement sur la plate-forme www.orientationsup.net.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en a également profité pour porter à la connaissance des élèves ivoiriens ou non ayant obtenus le BAC HORS COTE D’IVOIRE et qui désirent s’inscrire dans les universités publiques et dans les universités et grandes écoles privées, au titre de l’année universitaire 2024-2025, que les préinscriptions sont ouvertes.