En Côte d’Ivoire, l’Association des Maliens de la CEDEAO veut protester contre le retrait de leur pays de l’institution sous-régionale. Pour exprimer leur mécontentement, ces ressortissants maliens projettent une manifestation pacifique à l’ambassade du Mali à Abidjan.

Des Maliens vivant en Côte d’Ivoire désapprouvent le retrait de leur pays de la CEDEAO

Des Maliens attendus devant leur ambassade à Abidjan pour manifester contre le retrait de leur pays de la CEDEAO. Ainsi, pour l’atteinte de leur objectif, ils ont adressé une demande d’autorisation au préfet d’Abidjan.

« Nous, Association des Maliens de la CEDEAO, résidant en Côte d’Ivoire, nous avons l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance, l’octroi de l’autorisation de faire une manifestation pacifique, et ce, le vendredi 02 août 2024, devant l’ambassade du Mali entre 10 h et 11 h » mention la demande. La décision du Président Assimi Goïta indiquant le retrait du Mali de la CEDEAO n’a pas été partagée par ces opposants du régime de la junte militaire.

Selon eux, cette décision ne profiterait qu’aux initiateurs (militaires au pouvoir). Ainsi, ils n’ont pas manqué de justifier le but de leur manifestation annoncée. « Nous voudrions prouver aux autorités maliennes, à l’opinion nationale et internationale, notre inquiétude et notre désapprobation relatives à cette décision.»

Tous les regards sont désormais tournés vers l’autorité préfectorale pour son verdict par rapport à cette demande de manifestation dans la capitale économique du pays.