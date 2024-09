Suite à de vives protestations du Syndicat de la Nouvelle Génération des Transitaires et Importateurs de Véhicules d’Occasion de Côte d’Ivoire (SNGTIVO), le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, Hien Yacouba Sié, a annoncé la suspension temporaire de la récente hausse des taxes sur l’importation de véhicules.



La Côte d’Ivoire renonce à une hausse de taxes qui faisait grincer des dents



Une bouffée d’air frais pour les importateurs de véhicules en Côte d’Ivoire. Les autorités lèvent désormais le pied sur les taxes automobiles. Cette décision, fruit de négociations serrées, témoigne de l’importance du secteur automobile dans l’économie ivoirienne et de la force de mobilisation des acteurs concernés.



En effet, les nouvelles taxes, qui devaient s’appliquer aux véhicules de tourisme, utilitaires et camions, avaient suscité une vive inquiétude chez les importateurs. Ces derniers craignaient l’impact négatif que cela pourrait avoir sur leur activité et, par ricochet, sur le pouvoir d’achat des consommateurs.



Après leur cri du cœur, les autorités ont tranché en leur faveur. Ainsi, en suspendant cette mesure controversée, les autorités portuaires ouvrent désormais la voie à un dialogue constructif avec les professionnels du secteur.

De nouvelles rencontres sont d’ailleurs prévues dans les prochains jours afin d’examiner les modalités d’une éventuelle révision des tarifs. Les importateurs, de leur côté, ont exprimé leur souhait de bénéficier d’un traitement spécifique et demandent un délai supplémentaire pour formuler leurs propositions.



En réalité, cette suspension temporaire est une victoire pour les importateurs, mais aussi pour les consommateurs ivoiriens qui pourront continuer à bénéficier d’un choix plus large et de prix plus compétitifs sur le marché de l’automobile.