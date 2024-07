74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le gouvernement du Président Alassane Ouattara a décidé l’octroi d’une subvention aux exportateurs nationaux de café et de cacao. Cette initiative d’aide sera effectuée sur les quatre prochaines campagnes.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au cours du point de presse du conseil des ministres, le mercredi 10 juillet 2024 au Palais de la présidence de la République à Abidjan a annoncé l’accompagnement des autorités ivoiriennes aux exportateurs du café et cacao sur les 4 années prochaines, à savoir les campagnes 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, et 2026-202.

Selon le porte-parole, la « prise conformément à l’ordonnance du 28 décembre 2011 fixant les règles relatives à la commercialisation du Café et du cacao et à la régulation de la filière café-cacao, cette mesure vise à promouvoir l’émergence de champions nationaux dans les différents secteurs de l’économie du café et du cacao et à assurer durablement leur compétitivité sur le marché national et international », a expliqué l’autorité.

Par ailleurs, il faut rappeler que le gouvernement avait pris une décision relative à l’attribution de 20% des exportations de fèves aux exportateurs et transformateurs ivoiriens de café-cacao. Une stratégie qui vise à favoriser l’émergence de champions nationaux dans le secteur.