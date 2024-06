9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Incarcéré il y a environ un mois au PPA pour 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis, l’humoriste ivoirien, Observateur Ebène vient de regagner ce vendredi 14 juin libre sa maison.

L’humoriste Observateur Ebène a retrouvé finalement la liberté

L’humoriste ivoirien, Observateur Ebène était détenu depuis plus d’un mois au Pôle Pénitentiaire d’Abidjan (PPA anciennement MACA), pour injures, diffamation et atteinte à l’honneur et à l’image par le biais d’un système d’information à l’encontre de la chroniqueuse et actrice ivoirienne Marie Paule Adjé. Il avait été condamné à 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis.

Mais, depuis son incarcération, la santé de l’influenceur se dégradait au fur et à mesure. Selon un fan qui était allé le voir en prison a indiqué dans un post sur les réseaux sociaux que Observateur Ebène avait considérablement maigri. Suite à cette information, l’influenceur-chanteur ivoirien, Apoutchou National est même monté au créneau dans une vidéo partagée sur la blogosphère pour demander aux autorités ivoiriennes de se pencher sur sa situation.

Il a fait savoir qu’il a été contacté par l’une des sœurs de l’humoriste en pleurs pour qu’il intercède auprès des autorités compétentes pour que son frère puisse recouvrer la liberté. Apoutchou National a tellement demandé pardon que son appel a été entendu.

En outre, comme on dit le plus souvent que la pluie est source de bénédiction, Observateur Ebène vient d’être libéré ce vendredi 14 juin de la prison. C’est lui-même en joie qui a partagé la bonne nouvelle sur ses différents réseaux sociaux avec un post en disant : ‘’Je suis libre, je suis libre. Enfin, je retourne chez moi. Je demande à tout le monde, merci pour tous vos soutiens’’. La nouvelle de sa libération a inondé la toile avec des publications des influenceurs comme Patcko Yao et bien d’autres pages.