En Côte, la ministre Miss Belmonde Dogo a encouragé deux élèves ayant obtenu d’excellentes notes au CEPE 2024 en Côte d’Ivoire. Elle a également décidé d’être le mentor de ces enfants pour les pousser plus haut. Une initiative qui vise à motiver les meilleurs apprenants et à faire la promotion de l’excellence en milieu scolaire.

CEPE 2024 en Côte d’Ivoire : deux élèves récompensés par la ministre Miss Belmonde Dogo

Dans le but de promouvoir l’excellence en milieu scolaire, la ministre de la solidarité et de la cohésion nationale, Miss Belmonde Dogo a pris l’initiative d’encourager deux élèves ayant obtenu de très bonnes notes au CEPE 2024. Il s’agit de koné Abdel Aziz et de Koffi Siemo Joël, qui ont respectivement obtenu 19,25 sur 20 et 19,06 sur 20 comme moyenne.

Les deux meilleurs apprenants et leurs parents ont été accompagnés par Liby Guillaume, vice-président de FIER chargé des questions économiques et financières au cabinet de la ministre Belmonde Dogo. Elle a invité les enfants à toujours donner le meilleur d’eux-mêmes afin de persévérer dans l’excellence.

En bon mentor, elle se soucie déjà de la préparation de la prochaine rentrée de ses filleuls. À cet effet, elle a mis à la disposition de chacun des enfants une somme symbolique de 500 000 francs CFA pour les aider à préparer leur rentrée 2024 – 2015. Par ailleurs, elle a promis de suivre de très près les deux nouveaux collégiens pour leur apporter en temps opportun son soutien.