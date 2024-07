En Côte d’Ivoire, le jeune talentueux Libmann Jacques Nathan fait parler de lui quelques semaines après les résultats du Brevet d’études du Premier cycle (BEPC) à travers sa performance remarquable. Ces différentes notes dans certaines matières scientifiques ont suscité l’adminiration du public.

Côte d’Ivoire : Libmann Jacques Nathan décroche brillamment son BEPC

Après le jeune prodige Krecoum Loevan qui a fait sensation après la sortie des premières tendances des résultats de l’examen du Certificat d’Etude Primaire et Elémentaires (CEPE), session 2024 en Côte d’Ivoire, un autre vient sur la toile. Il s’agit Libmann Jacques Nathan qui a attiré l’attention du public à travers sa performance exceptionnelle au BEPC 2024.

Le jeune s’est démarqué du lot en maintenant un respect total avec 20/20 en physique et 19/20 en maths comme notes. Ces différentes notes ont permis à ce jeune talentueux d’obtenir son brevet d’études du premier cycle avec 303.13 points. Il poursuivra certainement ces études du second cycle au Lycée Scientifique de Yamoussoukro où il pourra démontrer à nouveau sa performance afin d’impacter positivement sa promotion.

Krecoum Loevan et Libmann Jacques Nathan ont remarquablement impacté le monde éducatif cette année à travers leurs performances exceptionnelles au CEP et au BEPC 2024 en Côte d’Ivoire. Loevan qui de son côté, a été champion du monde de dictée en décrochant son CEPE avec une moyenne générale de 19,17/20 et un score de 164,76/170 points. Le jeune a également confirmé sa maitrise en dictée avec une note de 20/20 et a plafonné 50/50 comme note en mathématiques.

Par ailleurs, il faut noter que près de 610 896 candidats ont planché à l’examen du BEPC 2024 dont 245 459 ont été admis avec un taux de 40,18 % contre 31,47 % en 2023, représentant un progrès de 8,71 points. Les résultats ont été dévoilés par la Deco le mardi 18 juin dernier, où les apprenants ont été conviés à consulter leurs résultats respectifs.