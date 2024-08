Le chantre ivoirien Lino Versace ne se limite pas seulement à la musique. Il a franchi la limite pour devenir également un entrepreneur. L’artiste a dévoilé un chantier que lui et ses partenaires viennent de lancer.

Lino Versace transforme son succès musical en succès immobilier avec un projet à Bingerville

Célèbre artiste ivoirien, Lino Versace a dévoilé à la presse locale son tout nouveau projet. Un projet immobilier très ambitieux. « Je suis dans l’immobilier, nous sommes conscients qu’il y a un déficit immobilier en Côte d’Ivoire. Vous avez tous remarqué qu’il y a les déguerpissements, alors on décide de pouvoir mettre en place de la création d’une cité, la construction d’une cité qui va être bâtie sur 10 ha à Bingerville, non loin du nouveau tribunal, donc c’est un programme d’envergure. On a déjà démarré, c’est 184 villas de 350m2 de haut standing », a récemment confié Lino Versace.

Avec ce projet, une cinquantaine de villas serait déjà sortie de terre selon Lino Versace. Le programme va même s’étendre sur trois tranches. Pour une meilleure conduite du projet, l’entrepreneur a pris contact depuis mars 2024 au palais de Luxembourg avec le Sénat français pour s’instruire de ‘’son modèle de politique culturelle’’ en la matière.

Pour rappel, avec sa fondation « Coupé décalé » mise en place pour sensibiliser, écouter et accompagner les artistes (dont il se préoccupe des fins de carrières souvent difficiles pour certains) et l’installation progressive des salles multimédias à travers la commune d’Abidjan, Lino Versace s’était depuis lors engagé à fond dans l’entrepreneuriat.