Tresor Peter, directeur mondial chargé du Département diagnostic de l’ONG internationale Clinton Health Access Initiative, a eu une visite de travail à Abidjan.

Côte d’Ivoire : Le directeur mondial de l’ONG Clinton Health Access Initiative visite des hôpitaux

Tresor Peter, le directeur mondial de l’ONG Clinton Health Access Initiative, a séjourné en Côte d’Ivoire dans le cadre d’une visite de travail. À la tête d’une délégation, il s’est rendu dans plusieurs différents hôpitaux et laboratoires ivoiriens.

Par ailleurs, Tresor Peter a échangé avec le professeur Mamadou Samba, le directeur général de la Santé, le mercredi 21 février 2024. Les deux hommes se sont entretenus sur l’état d’avancement du projet PDMA.

Au cours des discussions, des propositions ont été élaborées sur le renforcement du système de diagnostic des 56 laboratoires des Pôles régionaux d’excellence sanitaires (PRES).

Clinton Health Access Initiative est une organisation mondiale de santé engagée à sauver des vies et à améliorer les résultats de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire en permettant au gouvernement et au secteur privé de renforcer et de maintenir des systèmes de santé de qualité.